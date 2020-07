CALCIO SAMMARINESE Nazionale: il 7 ottobre amichevole in Slovenia A novembre un altra amichevole internazionale in programma al San Marino Stadium

Nazionale: il 7 ottobre amichevole in Slovenia.

La Nazionale Sammarinese affronterà in amichevole la Slovenia il prossimo 7 ottobre. Si tratta del primo di due impegni amichevoli ufficiali che la squadra di Varrella giocherà nei mesi di ottobre e novembre e che in entrambi i casi, precederà la gare di Nations League. La partita si giocherà in Slovenia anche se sede e orario sono ancora in via di definizione. Da decidere anche l'avversario dell' amichevole di novembre che con tutta probabilità si giocherà al San Marino Stadium. Nazionale che tornerà ad allenarsi da metà della prossima settimana.



