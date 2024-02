CALCIO SAMMARINESE Nazionale: il giorno degli addii, dopo Simoncini lascia anche Elia Benedettini "So che per molti, avendo solo 28 anni, sarà una follia"

In mattinata l'addio alla Nazionale di Aldo Simoncini, poche ore dopo quello di Elia Benedettini. Il portiere del Murata affida a un lungo post sui social la sua scelta: "So che per molti, avendo solo 28 anni, sarà una follia. Sento dentro di me un incontrollabile energia positiva che ha voglia di cambiare, di esplorare nuove strade e buttarsi a capofitto su nuovi obiettivi".

Classe 1995, il portiere sammarinese aveva esordito contro la Slovenia nel 2015, contro il Kazakistan la sua ultima presenza a novembre 2023: "Solo io so le vere motivazioni dietro a questa scelta, sono tante e molto variegate". Po l'estremo difensore conclude: "Mi sono divertito la faccia , come un bambino in un parco divertimenti. Non mi dimenticherò mai tutte le avventure, i viaggi, i ritiri e le battaglie sul campo con i miei amici di una vita. Voglio un infinità di bene a ognuno di loro".





