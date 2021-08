CALCIO Nazionale: il test con il Rimini finisce 0 a 0 Assenti Berardi e Nanni, Varrella schierato tutti i giocatori convocati in vista della sfida di giovedì ad Andorra

Nazionale: il test con il Rimini finisce 0 a 0.

E' finita in parità, 0 a 0, l'amichevole tra il Rimini e la Nazionale Sammarinese giocata ieri al Romeo Neri. Nel primo tempo la squadra di Varrella si è resa pericolosa con un colpo di testa di Lunadei mentre i padroni di casa con un tiro di Mencagli, ribattuto dal difensore Cevoli.

Nella ripresa meglio il Rimini che crea diverse occasioni ma non riesce a trovare la via del gol. Da segnalare che Varrella ha dato spazio a tutti i giocatori convocati, schierando due formazioni completamente diverse nei due tempi. Assenti Filippo Berardi infortunato e Nicola Nanni impegnato con la Lucchese nel campionato di serie C.

