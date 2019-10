Nazionale in Belgio per la sfida ai numero 1 della FIFA

dall'inviato Elia Gorini

Poco meno di due ore di volo per collegare Rimini e Bruxelles sede della supersfida della Nazionale di San Marino contro il Belgio. La nazionale più forte del mondo, secondo il ranking FIFA, ospita la Cenerentola della speciale classifica per nazionali. 23 i giocatori a disposizione del ct Franco Varrella che ritrova Aldo Simoncini e Alex Della Valle. C'è Manuel Battistini nonostante il colpo ricevuto al naso con il club, se chiamato a scendere in campo lo farà con una maschera protettiva. Ci sono i due pro Nicola Nanni e Filippo Berardi entrambi reduci da due buone prestazioni con Monopoli e Vibonese, entrambe vittoriose nell'ultimo turno di Serie C. A seguire San Marino anche una troupe impegnata nella produzione di un documentario per un canale indonesiano. San Marino torna in Belgio a distanza di 14 anni, l'ultima volta il 7 settembre 2005 per le Qualificazioni ai mondiali tedeschi. Proprio contro i Titani i Diavoli Rossi detengono il record della vittoria più ampia 10-1 nel 2001, equiparata al 9-0 a Gibilterra. Sfida impossibile per i biancoazzurri, chiamati al doppio impegno tra Belgio e Scozia.