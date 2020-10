Nazionale in campo contro la Slovenia

La Nazionale di San Marino scende in campo alle 20.45 contro la Slovenia alla Stozice Arena (diretta San Marino RTV). Il Capitano Vitaioli, che indossa la fascia da capitano per l'assenza di Simonicini, ha parlato di avversari che "hanno qualità e forza fisica, che dovremo tentare di limitare. Provando a creare loro qualche grattacapo con incursioni ed intercetti, anche nella loro metà campo”.

La sorpresa dell’ultimo momento è legata all’infortunio muscolare occorso a Luca Nanni. Il centrocampista della Folgore, in campo nel fine settimana in campionato, ha accusato un problema all’adduttore che gli ha impedito di prendere parte alla trasferta di Lubiana. Il Ct Varrella potrà dunque contare su 20 effettivi a disposizione.

A Lubiana lo stadio sarà aperto ad una piccola porzione di tifosi, 250 per l’esattezza: “Nella storia della nostra Nazionale abbiamo avuto la fortuna di giocare davanti a tantissimi tifosi, finanche 70-80mila - ha proseguito Vitaioli - Ogni volta è stata una carica di orgoglio e straordinari ricordi, da poter condividere un giorno con figli e nipoti. In questo particolare momento anche solo 250 tifosi rappresentano un inizio di ripresa, benché vedere uno stadio come questo vuoto farà certo effetto”.