NAZIONALE Nazionale in Sardegna senza l'infortunato Berardi I ricordi di Arrigoni che ha allenato il Cagliari

Sole alla partenza in una Rimini che si prepara all'estate. Ma la Nazionale va a Cagliari senza Filippo Berardi che ieri sera ha accusato un problema al piede e che la risonanza di prima mattina ha detto essere un edema. Proverà a tornare buono per il Kosovo. Sull'aereo mancano anche Davide Simoncini e Luca Ceccaroli, le loro assenze erano già previste. A Cagliari invece è già estate e l'isola che vuole ripartire lo fa anche attraverso questa bella amichevole in un luogo che ha visto il calcio di Scopigno, di Riva e di Piero Cera e anche di Daniele Arrigoni che il Cagliari lo ha allenato. Il resto è una bella storia, Italia-San Marino mentre i potenti ragionano di Superlega, Gravina e Tura si daranno la mano e vedranno in campo le loro squadre, con i rispettivi obiettivi e lo stesso orgoglio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: