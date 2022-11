NAZIONALI Nazionale in viaggio verso i Caraibi, in attesa di conoscere i convocati Mercoledì in campo anche l'Under 21, anche in questo caso nessuna comunicazione sulle convocazioni di Cecchetti

Sono state ufficializzate le due amichevoli che la Nazionale di San Marino dovrà giocare nella finestra internazionale di novembre. Per la prima volta nella propria storia, i Titani saranno attesi da una sfida oltreoceano: il 17 e 20 novembre prossimi, infatti, affronteranno la selezione di Santa Lucia – formazione caraibica, capolista del Gruppo C di CONCACAF Nations League. Le partite si disputeranno il 17 novembre, ore 18:00 (locali) le 23 a San Marino e il 20 novembre, ore 16:00 (locali). le 21 in Repubblica. La Nazionale di Costantini è partita questa mattina per i Caraibi ma ancora non si conoscono i convocati per la doppia sfida con Santa Lucia. In campo anche la Nazionale Sammarinese Under 21 che mercoledì alle 18 ospiterà allo Stadium i pari età dell'Albania. Anche in questo caso, nessuna comunicazione sui convocati di Matteo Cecchetti a poco più di 48 ore dalla partita.

