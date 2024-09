UNDER 21 Nazionale in viaggio verso Latina per la sfida all'Italia

Nazionale in viaggio verso Latina per la sfida all'Italia.

La Nazionale U21 è partita per Latina, dove alle 16:45 di domani affronterà l'Italia nelle qualificazioni europee di categoria. Gli azzurrini di Nunziata devono difendere il primato nel girone, che gli darebbe la certezza di accedere direttamente alla fase finale senza passare dagli spareggi, e al momento sono a +2 dall'Irlanda e a +3 dalla Norvegia, che però hanno giocato una partita in meno. I ragazzi di Cecchetti invece sono ancora in cerca del loro primo punto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: