Nazionale, la rifinitura alla Spar Nord Arena

Ordinata e vuota, come vuota sarà domani, la Spar Nord Arena di Slagelse ospita da protocollo anche la rifinitura. L'unico allenamento in terra danese prima della partita. Dimensioni di campo più ampie, prima cosa che salta all'occhio e infatti scatta subito la simulazione a tre colori per Roberto Osimani che potrà contare sugli stessi effettivi dell'andata con la sola eccezione di Righi al posto di Rossini. Ristabilito, ci sarà anche Fabio Belloni. Uno dei perni di questa nazionale. C'è un gol da recuperare. E' giusto dirlo perché questa squadra si è meritata il lusso di poterci provare. Se lo deve godere, il pomeriggio. Ma può anche pensare di renderlo indimenticabile. Si gioca alle 14, senza pubblico: segno dei tempi.

Nel video l'intervista a Fabio Belloni (pivot San Marino Futsal)