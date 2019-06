Nazionale, le novità proposte dal C.T. Varrella

Borgo Maggiore vince il Palio dei Castelli

La Nazionale Sammarinese nel prossimo week-end tornerà in campo per le qualificazioni a Euro 2020. Una doppia trasferta, prima in Russia e poi in Kazakistan, entrambe le partite in diretta su San Marino RTV. Intanto il Commissario Tecnico Franco Varrella proprone una novità per il prossimo campionato che possa permettere ai giocatori della Nazionale di allenarsi insieme, una volta a settimana e poi risponde sulle mancate convocazioni di Tamagnini e Ceccaroli.