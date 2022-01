Nazionale, nuovo appuntamento per l’ultimo giorno di gennaio

Nazionale, nuovo appuntamento per l’ultimo giorno di gennaio.

Dopo il rinvio delle prime due sedute di allenamento fissate a causa del covid, Fabrizio Costantini torna a convocare la Nazionale di San Marino per una sessione programmata per lunedì il 31 gennaio. Per il Commissario Tecnico si tratterà del primo allenamento di campo diretto da quando gli è stata affidata la selezione sammarinese. Torna in campo anche Danilo Rinaldi: l’ultima presenza ufficiale del capitano de La Fiorita con la maglia della Nazionale era del giugno 2019.

Costantini conferma di voler coinvolgere nel progetto tutti i calciatori sammarinesi potenzialmente convocabili.

Questi i ventisette calciatori convocati dal Commissario Tecnico Fabrizio Costantini:

