AMICHEVOLE ALLO STADIUM Nazionale: oggi c'è la Lettonia, per Gibilterra Berardi si allontana L'attaccante della Vibonese attende l'esito del tampone e anche se risultasse negativo dovrebbe attenderne un altro.

Eccole le amichevoli davvero importanti per la Nazionale, contro avversari magari non blasonati ma coi quali ce la si può giocare. 17 anni dopo c'è la Lettonia, che allora veleggiava verso Euro 2004 - sua prima e unica partecipazione a un torneo internazionale - e poi è pian piano sprofondata verso la Lega D di Nations League, dove è terza - con tre pari e un ko - nell'altro girone. E poco importa se la gara da punti sarà quella con Gibilterra: la testa è tutta sui baltici, anche perché, dopo il pari col Liechtenstein, c'è la possibilità di fare bis di risultati utili, che per i biancazzurri sarebbe una novità assoluta. A complicare i piani di Varrella, l'assenza del duo d'attacco da Serie C. E se Nanni si unirà al gruppo dopo Vis Pesaro-Cesena di stasera, per Berardi le speranze di esserci sabato con Gibilterra si riducono: risultato positivo al covid, per avere il via libera l'esterno della Vibonese aspetta l'esito del nuovo tampone e in ogni caso dovrà farne un altro, il tutto a tre giorni dalla partita.

Nel video le parole di Lorenzo Lunadei, centrocampista della Nazionale di San Marino.

