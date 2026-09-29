INFORTUNI Nazionale, operati Berardi e Riccardi. Fsgc: "Interventi perfettamente riusciti"

Nazionale, operati Berardi e Riccardi. Fsgc: "Interventi perfettamente riusciti".

Doppio intervento chirurgico all’Ospedale di Stato di San Marino per i calciatori della Nazionale Filippo Berardi e Alberto Riccardi, alle prese con i rispettivi infortuni. I due giocatori sono stati operati lunedì 28 settembre presso il Reparto di Ortopedia e Traumatologia, diretto dal dottor Luciano Trinchese. Gli interventi sono stati eseguiti dall’équipe del dottor Camillieri, assistita dal responsabile medico della FSGC, dottor Grana.

Per Berardi si è resa necessaria la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro, conseguenza del grave infortunio riportato dal calciatore con il proprio club. La prognosi è compresa fra sei e otto mesi. Riccardi è stato invece operato al ginocchio sinistro per una lesione del menisco esterno, in parte regolarizzato ed in parte suturato. Per il calciatore sono previsti tempi di recupero nell’ordine dei due-tre mesi.

"Entrambi gli interventi sono perfettamente riusciti", fa sapere la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.

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