Nazionale: presentato Fabrizio Costantini e il suo staff

“Mi aspetto un Fabrizio Costantini che faccia il Fabrizio Costantini che è sempre stato” - così il presidente della Federcalcio Marco Tura ha presentato il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di San Marino, chiamato per sostituire Franco Varrella. Per l'ex CT dell'Under 21 è un sogno che si avvera ma anche un esame importante al quale dovrà farsi trovare pronto già dai prossimi impegni come la prima amichevole con la Lituania del 25 marzo o – ancora di più – nella nuova Nations League che vedrà i biancazzurri contrapposti a Malta e alla perdente del play-out tra Cipro ed Estonia.









Partite difficili ma stimolanti e per questo Costantini si è voluto circondare di persone qualificate e di fiducia per il suo staff. Manca ancora un collaboratore tecnico – il cui nome verrà svelato nei prossimi giorni – ma per il resto l'assetto è completo: Simone Bacciocchi confermato come Team Manager, Matteo Turroni come Match Analyst, Michele Liverani “promosso” dalla 21 come preparatore atletico, l'ex portiere della Nazionale – dal '96 al 2005 – Federico Gasperoni come preparatore dei portieri. Un'altra novità, poi, è rappresentata dall'allenatore in seconda con il CT che ha voluto al suo fianco Achille Fabbri, già tecnico del Murata.

Nel servizio l'intervista ad Achille Fabbri, collaboratore tecnico San Marino