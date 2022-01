Nazionale, primo colloquio tra Costantini e i giocatori

La Nazionale Maggiore di San Marino si è ritrovata lunedì alle 18.30 nella sala conferenze stampa del San Marino Stadium per un incontro con il nuovo CT Fabrizio Costantini. La squadra avrebbe dovuto affrontare la prima seduta di allenamento, e sarebbe stato il primo da CT per Costantini e il suo Staff, ma così non è stato a causa della neve. Prima seduta rimandata con tutta probabilità a lunedi 17 gennaio. La Nazionale Maggiore comincerà in giugno la terza edizione di Nations League e Costantini vuole arrivare programmando bene gli step di avvicinamento. Ieri sera ha colloquiato con i convocati in maniera informale, spiegando loro, almeno nella prima parte di riunione, che tutti si devono sentire importanti per il futuro della Nazionale e soprattutto di sentirsi liberi di esprimere qualsiasi tipo di perplessità. Il CT vuole costruire un gruppo granitico basato sulle buone prestazioni offerte dai giocatori nel campionato sammarinese, e tenendo in grande considerazione anche tutti quelli che giocano nei campionati italiani. Proprio per questo, nella prima convocazione del CT, sono rientrati profili dimenticati dall'ex CT Franco Varrella come il portiere del Tre Fiori Aldo Junior Simoncini, Maicol Berretti, Davide Cesarini e Mattia Manzaroli, assenti da tempo dal giro. Inoltre, Costantini ha già promosso due profili della sua Under 21 come il centrocampista Giacomo Matteoni e il difensore Simone Franciosi.