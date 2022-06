Nazionale: quelle dannate palle inattive

Al di là di quello che conosciamo ampiamente: gli altri sono professionisti, gli altri sono più strutturati, più allenati, gli altri tutto quello che volete, la Nazionale di Costantini ha una sua identità ed è cresciuta nel tempo sul piano organizzativo e nel modo di coprire il campo. Il gap con queste Nazionali così dette “alla portata” è, in questo momento, pressoché incolmabile, e sta tutto nella totale sofferenza sulle palle inattive, sull’impossibilità di contrastare gli avversari in modalità aerea. Ecco perché i CT che si susseguono non rinunciano mai ad uno come Davide Simoncini. I gol si prendono anche con lui, ma nella pratica di spazzare, pulire l’area di rigore reagire sui cross dagli esterni, resta per il momento, insostituibile. Così come serve come il pane Dante Rossi, a Tallinn squalificato. La Nazionale, in Estonia è andata ancora più in sofferenza quando è uscito Battistini per infortunio, sembra uno stiramento.









Perché D’Addario, che non ha alcuna responsabilità, è un centrale adattato, e con il senno di poi, in quella zona, si poteva, forse rischiare Cevoli, se non altro, unico ad avere centimetri, entrato poi, nella ripresa a giochi fatti, proprio per sostituire D’Addario spostato nel ruolo che conosce: esterno destro della difesa . Bene l’atteggiamento, bene la grande voglia di aiutarsi e cercare di buttare via meno palloni possibili, anche se per l’uscita dal basso, la Nazionale non e’ ancora pronta. Dopo 56 minuti è terminata la partita di Matteo Vitaioli 74 presenze in Nazionale, in Estonia diventato il più longevo di sempre con la maglia biancoazzurra . Si danna l’anima Nicola Nanni, Costantini deve augurarsi che diventi al più presto un killer d’area di rigore. Al netto delle palle inattive, sono usciti tutti dal Le Coq Arena di Tallinn con ancora addosso quel furore agonistico che è tornato a caratterizzare la Nazionale di San Marino, e senza almeno un gol che i ragazzi si sarebbero nettamente meritati.