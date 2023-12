NAZIONALE Nazionale, Roberto Cevoli è il nuovo Ct di San Marino L'ex tecnico di Reggina e Novara diventa l'ottavo commissario tecnico di San Marino.

Roberto Cevoli è il nuovo commissario tecnico di San Marino. Il ct sarà presentato domani al San Marino Stadium. L'ex tecnico di Monza, Reggina e Novara succede a Fabrizio Costantini diventando l'ottavo ct della storia di San Marino. A marzo il debutto ufficiale in amichevole, in attesa della Nations League del 5-7 settembre 2024. Il primo impegno ufficiale i sorteggi del girone il prossimo 8 febbraio.

Per Cevoli è in qualche modo un ritorno all'interno degli organici federali, nel 2012 era stato nominato consulente tecnico di tutte le nazionali sammarinesi, ruolo ricoperto per alcune stagioni.

