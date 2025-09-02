Nazionale San Marino: 26 convocati per le sfide con Bosnia ed Erzegovina e Malta

Il Commissario Tecnico Roberto Cevoli ha diramato la lista dei 26 convocati per il doppio impegno di settembre: prima la sfida contro la Bosnia ed Erzegovina, valida per le Qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 (sabato 6 settembre, ore 20:45, San Marino Stadium), e poi l’amichevole internazionale in trasferta contro Malta (martedì 9 settembre, ore 21:00, Ta’ Qali Stadium).
Elenco convocati:
Pietro Amici
Filippo Berardi
Gabriel Capicchioni
Lorenzo Capicchioni
Michele Cevoli
Edoardo Colombo
Andrea Contadini
Filippo Fabbri
Nicolas Giacopetti
Simone Giocondi
Alessandro Golinucci
Giacomo Matteoni
Cristian Meloni
Marcello Mularoni
Nicola Nanni
Marco Pasolini
Alberto Riccardi
Dante Carlos Rossi
Fausto Marino Salicioni
Nicko Sensoli
Alessandro Tosi
Giacomo Valentini
Matteo Valli Casadei
Matteo Vitaioli
Samuele Zannoni
Matteo Zavoli