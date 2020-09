NATIONS LEAGUE Nazionale: San Marino è a Gibilterra La nazionale di Franco Varrella scenderà in campo domani alle ore 15.

È ufficialmente iniziata la nuova avventura della Nazionale di San Marino nella Nations League. La seconda volta del Titani nel torneo della UEFA nato appena due anni fa è contro Gibilterra. I biancoazzurri sono partiti da Rimini in charter e dopo circa 2 ore e mezzo hanno raggiunto l'aeroporto internazionale di Gibilterra. Il protocollo UEFA ha previsto specifiche norme di comportamento da seguire. Tutto il gruppo squadra, troupe di San Marino RTV compreso, è stata controllata per mezzo di tamponi prima della partenza. Distanziamento e mascherine per tutta la durata del viaggio.

A Gibilterra, secondo la normativa dell'istituto sanitario nazionale del paese, l'intero gruppo è stato nuovamente controllato con nuovi tamponi. Poi il trasferimento in hotel a pochi km dall'aeroporto. Nel pomeriggio la rifinitura in vista della partita di domani che si giocherà alle 15. E' una sfida inedita tra due piccoli paesi d'Europa.

Nel servizio Luigi Zafferani, segretario generale Federcalcio

