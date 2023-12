NAZIONALE Nazionale San Marino, Fabrizio Costantini: "Deluso, ma orgoglioso di staff e calciatori. Ho solo un grande rimpianto" Costantini rompe il silenzio e in esclusiva parla a San Marino RTV

Dopo il mancato rinnovo da commissario tecnico di San Marino, Fabrizio Costantini rompe il silenzio e in esclusiva ha parlato a San Marino RTV.

"Mi ha deluso il fatto, anche se sinceramente un pò me lo aspettavo: era una cosa a cui tenevo essere l'allenatore della nazionale. Se in maniera giusta o ingiusta lo deciderà il futuro. Gli attestati di stima che sto ricevendo fanno aumentare la soddisfazione di aver fatto il massimo: ma eravamo a metà strada perchè l'obiettivo, l'ho sempre detto ai ragazzi, era lavorare per la Nation, invece sono arrivati dei bei risultati prima. Sono comunque molto felice di essere stato al comando di questa squadra. Mi dispiace molto per lo staff che stava lavorando seriamente e duramente: stavamo raccogliendo anche quello che avevamo seminato. Ci siamo vantati tutti di aver fatto 3 gol di fila, ma era un inizio credo. Ora rimarrò uno dei primi tifosi della nazionale, sarò uno dei primi ad entrare allo stadio. Ho un grande rimpianto: la passione mi è stata trasmessa da mio babbo, lui negli ultimi anni allo stadio non è potuto venire e avrei voluto dedicare a lui la vittoria che so che a breve sarebbe arrivata".

