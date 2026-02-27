Nazionale San Marino femminile Under 19: passa l'Estonia di misura

La Nazionale femminile Under 19 impegnata nel torneo Uefa di categoria ha disputato la prima delle tre partite contro l'Estonia. La squadra del CT Giacomo Piva, priva dell'attaccante Elisa Terenzi convocata, ma non ancora utilizzabile a causa di un infortunio dal quale sta recuperando e potrebbe essere disponibile per la prossima sfida, ha disputato un'ottima partita ma non è bastato. L'Estonia dopo aver colpito tre pali, passa a 10 minuti dal termine con un gol di Nicole Kelli realizzato sul filo del fuorigioco.

Questo in sintesi ma andando con ordine, sempre molto attenta e concreta Arianna Forcellini, il portiere sammarinese respinge un corner ben calciato. Sono indubbiamente Forcellini e il Capitano Benedettini ad emergere, la punizione della numero 7 finisce fuori. Le estoni fanno possesso, ma le sammarinesi collezionano la prima vera palla gol con Giulia Penserini la sua conclusione non va a bersaglio. Il pericolo sveglia le avversarie, traversa piena di Vaarsi, poi sulla respinta il colpo di testa a botta sicura termina alto. Chiude il primo tempo in ascesa l'Estonia Rank a fil di palo. Altro corner pericoloso poco dopo, con respinta sulla linea della difesa di Piva, poi l'azione prosegue Kiuru si presenta sola davanti a Forcellini che sceglie benissimo il tempo dell'uscita e chiude lo specchio della porta. Ripresa, sempre su palla inattiva la maggio pericolosità della nazionale baltica, dalla mischia si salva la difesa di San Marino, poi sulla conclusione da fuori è ancora il legno a tenere sullo 0-0 il risultato. Non è finita perchè arriva anche il palo numero tre in questo caso con Kudjavina, davvero sfortunate le estoni. Il gol del vantaggio arriva con merito a dieci minuti dal termine: una transizione ben fatta porta Nicole Kelli davanti a Forcellini e in questo caso l'ottimo portiere sammarinese non può opporsi. Nel finale San Marino ci mette il cuore, la voglia e l'impegno, Anna Benedettini su punizione, blocca Korran ed è l'ultima opportunità. Ad Acquaviva, Estonia batte San Marino 1-0











