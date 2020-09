NATIONS LEAGUE Nazionale: San Marino - Liechtenstein potrebbe non giocarsi allo Stadium Dal 7 settembre la nuova norma anticovid della Svizzera, impone la quarantena al rientro in patria. Il Liechtenstein fa riferimento a questa regola.

San Marino - Liechtenstein in programma martedì 8 settembre al San Marino Stadium potrebbe non giocarsi in Repubblica. A causa delle nuove regolamentazioni anti covid-19 stabilite dalla Svizzera, paese al quale fa riferimento il Liechtenstein in materia di Coronavirus,

San Marino è stato inserito nella lista dei paesi per i quali è prevista la quarantena al momento del rientro in patria. La nuova norma entrerà in vigore lunedì 7 settembre proprio alla vigilia della partita. La FSGC è in continuo contatto con UEFA, federazione del Liechtenstein e FIGC per individuare un campo alternativo in territorio italiano. Tra le soluzioni più accreditate anche Forlì, che in passato ha già ospitato le gare di Europa League delle squadre sammarinesi.

