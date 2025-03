QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026 Nazionale San Marino: luci e ombre nello slot di marzo Sono arrivate due sconfitte con Cipro e Romania nei primi due turni di qualificazione al Mondiale 2026

Avevamo ancora negli occhi il fumo dei fumogeni che hanno accolto la Nazionale di ritorno dal Liechtenstein dopo la straordinaria promozione dalla D alla Lega C di Nations League. Le qualificazioni al mondiale 2026 ci riportano alla realtà. Lo slot di marzo con Cipro e Romania conferma – stando anche ai giudizi degli avversari - lo sviluppo e la crescita di un gruppo molto giovane, età più bassa di tutto il Gruppo H. San Marino ha disputato, al netto degli errori individuali, un'ottima partita a Cipro, dove al CT Roberto Cevoli sono arrivate indicazioni più che positive. Ha pesato enormemente il primo gol dovuto a quella incomprensione tra Edoardo Colombo (migliore in campo) e Michele Cevoli.

Il rammarico è proprio questo. Avversari di caratura superiore, il gol se lo dovrebbero guadagnare. Purtroppo è accaduta un po' la stessa cosa al San Marino Stadium con la Romania del totem Mircea Lucescu, non certamente un top team europeo, ma resta un complesso con interessanti individualità a cominciare dal talentuoso Dennis Man non a caso in Serie A, a Parma. Il gol che apre la scatola è ancora un errore della difesa biancoazzurra. Evitabilissimo il primo, e soprattutto il quinto, arrivato all'ultima azione della partita. In mezzo tanta sofferenza con la squadra compatta tutta dietro alla linea della palla a cercare di limitare i danni. Una partita complicata con diversi errori, come fatto notare dagli stessi protagonisti, ma impreziosita dal gol di Samuele Zannoni.

Prima rete in Nazionale per il centrocampista bioacoazzurro ed è già un obiettivo centrato. Ricordiamo che nelle ultime qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar, la Nazionale sammarinese realizzò un solo gol con Nicola Nanni nell'1-7 in casa con la Polonia gara giocata il 5 settembre 2021. In 10 partite valevoli per quelle qualificazioni San Marino incassò 46 reti e appunto ne realizzò una, ed era il sesto turno. Ovviamente qualificazioni e avversari diversi, difficile fare paragoni, ma il dato resta. Nelle prime due gare delle qualificazioni al primo campionato del mondo della storia disputato in medio oriente, San Marino incassò 14 reti: 0-10 con l'Inghilterra e 4-0 in Ungheria. Differenza – 14. In questo slot di marzo 2025 sono arrivate 7 reti al passivo ed una all'attivo. Differenza -6.

