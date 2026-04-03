Nazionale San Marino: segnali di crescita. Un pareggio e una sconfitta nelle amichevoli

La nazionale di San Marino chiude la finestra di amichevoli con un bilancio da segno + : una sconfitta e un pareggio. Due test utili più per mettere minuti nelle gambe e valutare la crescita del gruppo che per il risultato puro, ma che comunque offrono indicazioni interessanti. Nel primo incontro è arrivata la sconfitta con le Faroer, maturata contro un avversario più attrezzato e capace di sfruttare al meglio le occasioni create grazie anche al gol nel finale di primo tempo nettamente viziato dalla chiara posizione irregolare. Avversari cresciuti nella ripresa. San Marino ha mostrato organizzazione e spirito di sacrificio.

Decisamente più incoraggiante il secondo impegno, chiuso con un pareggio che rappresenta un piccolo segnale positivo. La squadra ha evidenziato maggiore compattezza, riuscendo a limitare gli errori e a costruire diverse interessanti trame offensive Al di là dei risultati, queste amichevoli confermano un percorso di crescita graduale per la selezione sammarinese, che continua a lavorare per ridurre il gap con le altre nazionali e trovare maggiore continuità nelle prestazioni. La Nazionale di Roberto Cevoli si ritroverà a giugno per altri due slot con Azerbaigian e Bangladesh, prima dell'inizio della Nations League fissata per settembre. Indicazioni confortanti in ogni reparto: in evidenza i difensori Alessandro Tosi e Marco Pasolini i centrocampisti Lorenzo Capicchioni e Lorenzo Lazzari, e gli attaccanti Nicolas Giacopetti autore del gol con le Faroer e Filippo Berardi che ha brillato nel primo tempo con Andorra.

Solito contributo di grande applicazione da parte di Nicola Nanni sul quale pesa l'errore dal dischetto che poteva dare una stra meritata vittoria a San Marino. Arrivederci a giugno.









