AMICHEVOLE Nazionale: San Marino - Seychelles il 21 settembre

L'amichevole San Marino - Seychelles si giocherà al San Marino Stadium il 21 settembre. Come già anticipato, i Titani sfideranno in amichevole per la seconda volta nella propria storia, dopo Capo Verde, una formazione della Confederazione africana. Fischio d'inizio alle 20:45.

