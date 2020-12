Nazionale: sette allenamenti a dicembre

Non ci sono impegni all’orizzonte ma la Nazionale Sammarinese non rinuncia ad occupare il mese di dicembre con un programma di allenamenti ai quali prenderanno parte anche alcuni giocatori che per raggiunti limiti di età, sono appena usciti dal giro dell'Under 21. Il Commissario Tecnico Franco Varrella, il cui contratto scade a fine mese ma sempre più vicino alla riconferma, ha convocato 28 giocatori per 7 sedute di allenamento, racchiuse tra il 10 e il 29 dicembre. Tutti gli allenamenti si svolgeranno sul campo di Serravalle B.