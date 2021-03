Nazionale: si conclude il trittico con l'Albania di Edy Reja

C'è tanta “Italia” nell'Albania di Edy Reja a cominciare proprio dal CT capace di trascinare la Nazionale albanese fino alla promozione in Lega B di Nations League. Tanti gli albanesi che giocano nei nostri campionati: a cominciare dal difensore del Napoli Elseid Hysaj, dai due portieri Etrit Berisha della Spal, titolare con Andorra e Inghilterra, e Thomas Strakosha passo indietro per lui che ha perso il posto nella Lazio e in Nazionale. Poi ancora Adrian Ismajli difensore dello Spezia, Ledian Memushaj centrocampista del Pescara, Arlind Ajeti difensore della Reggiana. Fuori causa Marash Kumbulla. Il difensore della Roma si è infortunato nella partita vinta con Andorra, lesione meniscale per lui. Altra partita fuori portata per San Marino, la terza nel giro di una settimana.







Franco Varrella farà le valutazioni del caso: rientra dalla squalifica Davide Simoncini. Il difensore del Tre Fiori dovrebbe ritrovare una maglia da titolare nella gara di domani sera ore 20.45, partita che San Marino RTV Sport trasmetterà in diretta sul canale 93 del Digitale Terrestre. Dal punto di vista tattico Varrella dovrà studiare qualche mossa per cercare in tutti i modi di far toccare più palloni possibili a Filippo Berardi. Oltre al ritorno di Simoncini potrebbero esserci anche altri cambiamenti soprattutto a centrocampo.