CALCIO SAMMARINESE Nazionale: Simoncini annuncia l'addio via social

Aldo Simoncini lascia la Nazionale, lo comunica via social con un toccante messaggio di ringraziamento per una maglia indossata per 22 anni: era il 2002 quando la indossò per la prima volta con le giovanili. Il portiere ricorda i 22 anni di emozioni forti ed esperienze uniche e ringrazia compagni di gioco e tutti coloro che lo hanno supportato. "Essere accompagnato da mio figlio - scrive - nell'ultima partita giocata, è stata forse l'emozione più grande da quando gioco". Attività calcistica che prosegue però tra i pali del Cosmos.

