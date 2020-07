Nazionale: Stimac e Rossi i volti nuovi

Rientrare gradualmente in forma per fare la storia a settembre: è questo l'obiettivo della Nazionale di Franco Varrella che, archiviato il primo stage, è pronta a fare sul serio con una serie di intensi allenamenti. Tre sedute a settimana, tutte a Serravalle B. Un programma leggermente differente per i portieri dei quali fa parte – per la prima volta assoluta – il neo-sammarinese Alex Stimac.

Non è l'unica novità della selezione biancazzurra. Oltre a Stimac, infatti, è entrato a far parte del gruppo della Nazionale anche Dante Carlos Rossi, difensore argentino naturalizzato sammarinese. Classe 1987, Rossi ha vestito la maglia del Pennarossa da gennaio fino allo stop per l'emergenza Covid.

La data sul calendario è gia segnata: il 5 settembre – alle ore 15 – la Nazionale volerà a Gibilterra per l'esordio in Nations League. Tre giorni dopo prima sfida casalinga al San Marino Stadium con il Liechtenstein. Tra ottobre e novembre, invece, fissate anche due amichevoli con Slovenia (7 ottobre) e Lettonia (11 novembre).

Nel servizio le interviste ad Alex Stimac (portiere Nazionale) e Dante Carlos Rossi (difensore Nazionale)