NATIONS LEAGUE Nazionale: tornano tra i convocati Michael Battistini, Simone Franciosi e Pietro Amici

Il Commissario Tecnico Roberto Cevoli ha diramato i convocati per trasferta di lunedì in Liechtenstein. Naturalmente non ci saranno gli squalificati Valli Casadei e Michele Cevoli. Torna dalla squalifica Michael Battistini mentre le novità sono il difensore Simone Franciosi e il portiere Pietro Amici.

