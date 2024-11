NATIONS LEAGUE 2024-2025 Nazionale: tutto pronto per cercare l’impresa in Liechtenstein Lunedì ore 20.45 in Liechtenstein per la promozione in Lega C. Si tratta dell'ottavo confronto fra queste due nazionali

Sul volo che da Bologna porta a Zurigo la Nazionale del Titano ci sono i sogni maturati in 34 anni di storia internazionale. Nessun viaggio, nessuna trasferta è mai stata così piena di speranze per un risultato che, di fatto, potrebbe valorizzare anche tutto quello che c’è stato fino ad ora: dal gol più veloce di Davide Gualtieri all’Inghilterra, record durato ben 23 anni, al rigore parato da Gigi Benedettini a David Platt. Dal primo pareggio con la Turchia in casa, a quello con gol di Nicola Albani in Lettonia. Alla prima "X" con due reti in trasferta proprio in Liechtenstein, passando per la prima vittoria, seppur in amichevole, sempre con la nazionale del Principato. Era il 2004: sono trascorsi 20 anni. Da Selva a Sensoli, e sempre con il Liechtenstein in Nations League, si ottiene una vittoria di enorme peso specifico, ulteriormente rifinita e impreziosita dal gol di Nicola Nanni nel recupero con Gibilterra. Questo porta i giocatori della Nazionale di San Marino a scendere le scalette dell’aereo con l’entusiasmo e la consapevolezza di chi, per la prima volta nella sua storia, può davvero accarezzare il sogno promozione in una competizione UEFA.

La paura la devi dominare se vuoi giocare a calcio nella Nazionale di San Marino, ed è proprio questo lo slogan che deve accompagnare i ragazzi di Roberto Cevoli al calcio d’inizio di Liechtenstein-San Marino di domani, ore 20.45. Si tratta dell’ottavo confronto tra queste due Nazionali. Bilancio: 2 vittorie per San Marino, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Nel video, intervista a Nicko Sensoli, attaccante San Marino



Dal nostro inviato in Liechtenstein Lorenzo Giardi

