UEFA NATIONS LEAGUE Nazionale: tutto pronto per il sorteggio di Nations League La Nazionale del CT Franco Varrella è pronta a conoscere il suo destino. Domani, ad Amsterdam alle ore 18, in programma i sorteggi della prossima Nations League. I biancazzurri, inseriti nella Lega D, possono ritrovarsi in un girone da 3 o da 4 squadre.

È tutto pronto per il sorteggio della nuova edizione della Nations League. Un'occasione sicuramente da sfruttare per la Nazionale di San Marino che domani – alle ore 18:00 - conoscerà destino e avversari ad Amsterdam. I biancazzurri, inseriti nella Lega D con le ultime 7 formazioni del Ranking UEFA, potrebbero ritrovarsi in un girone da 3 o da 4. Le possibili avversarie sono Malta, Andorra, Liechtenstein, Lettonia, Isole Faroe e Gibilterra con le finestre dei match a settembre, ottobre e novembre. A rappresentare San Marino nella capitale olandese il presidente Marco Tura, il Segretario Generale Luigi Zafferani ed il Direttore Tecnico Massimo Bonini, oltre al CT Franco Varrella. Per i primi 3 anche la partecipazione al 44° Congresso Ordinario dove sono coinvolti tutti i massimi dirigenti delle 55 federazioni affiliate alla UEFA, a soli 100 giorni dall'inizio di EURO 2020. Ad incorniciare il tutto anche una prestigiosa “prima volta” per San Marino con Zafferani pronto a ricoprire il ruolo di scrutinatore in occasione dei lavori congressuali ad Amsterdam.

Tornando al calcio giocato, la Nazionale di Franco Varrella si preparerà all'esordio in Nations League con tre amichevoli: due al San Marino Stadium contro Albania e Lettonia - rispettivamente 27 e 31 marzo – e quella della Sardegna Arena di Cagliari contro l'Italia del 29 maggio. In programma, quindi, una serie di allenamenti fissati mercoledì 4 e giovedì 12 marzo con ben 30 giocatori convocati dal Commissario Tecnico. Alla prima chiamata Carlos Dante Rossi, difensore del Pennarossa di origini argentine ma con passaporto sammarinese. Volti nuovi anche quelli di Enrico Casadei e Kevin Zonzini – nel giro dell'Under 21 di Costantini – mentre si registra il ritorno di Michele Cervellini, ora in forza al Cosmos.



