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Nazionale, tutto pronto per l'amichevole contro il Bangladesh

Il CT Roberto Cevoli e l'attaccante Filippo Berardi hanno presentato l'amichevole internazionale che vedrà San Marino affrontare per la prima volta una selezione della Confederazione asiatica (AFC). Calcio d'inizio venerdi alle ore 19, allo Stadium.

di Alessandro Ciacci
4 giu 2026

Per la Nazionale di San Marino si tratterà di un inedito assoluto. E' tutto pronto per l'amichevole internazionale contro il Bangladesh che – per la prima volta nella storia – vedrà i Titani affrontare una selezione della AFC, la Confederazione asiatica. Dopo Capo Verde, Santa Lucia, Saint Kitts&Nevis e Seychelles una nuovo incrocio “oltre continente” per i biancazzurri che proveranno a dar continuità alle buone prestazioni dello scorso marzo contro Isole Faroe e Andorra.

"La parola d'ordine è dare continuità alle ultime due prestazioni dove abbiamo fatto molto bene" - racconta Cevoli - "Non siamo riusciti a vincere, però ci siamo andati molto vicino. Speriamo di riuscirci in una di queste due amichevoli almeno. Il gruppo sta molto bene, si è allenato molto bene. Ho visto ragazzi molto concentrati e determinati. Sono molto fiducioso"

Come al solito, il CT Roberto Cevoli punterà sui giovani e su un cambio di mentalità e atteggiamento, confermato a più riprese anche nella conferenza stampa di presentazione. Con Cevoli anche l'attaccante della Nazionale Filippo Berardi. E di fronte – come detto – il Bangladesh, che al momento occupa la posizione numero 181 del ranking FIFA e sarà “spinto” da un settore ospiti sold-out. Calcio d'inizio venerdì alle ore 19, al San Marino Stadium.

"L'unica cosa è che hanno cambiato allenatore una settimana fa e quindi qualche cosa cambieranno" - continua il Commissario Tecnico - "C'è questo dubbio qui, però credo che le cose siano abbastanza chiare. È una squadra che riparte molto velocemente. Ha dei giocatori veloci, non tanto fisici. Ogni tanto tatticamente commettono qualche errore quindi speriamo di riuscire a sfruttarli"






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