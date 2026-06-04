Nazionale, tutto pronto per l'amichevole contro il Bangladesh

Per la Nazionale di San Marino si tratterà di un inedito assoluto. E' tutto pronto per l'amichevole internazionale contro il Bangladesh che – per la prima volta nella storia – vedrà i Titani affrontare una selezione della AFC, la Confederazione asiatica. Dopo Capo Verde, Santa Lucia, Saint Kitts&Nevis e Seychelles una nuovo incrocio “oltre continente” per i biancazzurri che proveranno a dar continuità alle buone prestazioni dello scorso marzo contro Isole Faroe e Andorra.

"La parola d'ordine è dare continuità alle ultime due prestazioni dove abbiamo fatto molto bene" - racconta Cevoli - "Non siamo riusciti a vincere, però ci siamo andati molto vicino. Speriamo di riuscirci in una di queste due amichevoli almeno. Il gruppo sta molto bene, si è allenato molto bene. Ho visto ragazzi molto concentrati e determinati. Sono molto fiducioso"



Come al solito, il CT Roberto Cevoli punterà sui giovani e su un cambio di mentalità e atteggiamento, confermato a più riprese anche nella conferenza stampa di presentazione. Con Cevoli anche l'attaccante della Nazionale Filippo Berardi. E di fronte – come detto – il Bangladesh, che al momento occupa la posizione numero 181 del ranking FIFA e sarà “spinto” da un settore ospiti sold-out. Calcio d'inizio venerdì alle ore 19, al San Marino Stadium.

"L'unica cosa è che hanno cambiato allenatore una settimana fa e quindi qualche cosa cambieranno" - continua il Commissario Tecnico - "C'è questo dubbio qui, però credo che le cose siano abbastanza chiare. È una squadra che riparte molto velocemente. Ha dei giocatori veloci, non tanto fisici. Ogni tanto tatticamente commettono qualche errore quindi speriamo di riuscire a sfruttarli"













