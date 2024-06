Nazionale U16 Femminile: vince ancora la Romania

Nazionale U16 Femminile: vince ancora la Romania.

Anche il secondo test match va alla Nazionale Under 15 della Romania, capace di trarre il massimo profitto soprattutto dal secondo tempo, dopo che il primo aveva visto le under 16 sammarinesi molto ben applicate benchè punite nel finale. Finisce 1-4 la partita. Le ragazze di Giacomo Piva fanno molta fatica ad avvicinare i sedici metri rumeni. Ma esiste sempre l’opzione dei calci di punizione, anche da lunga distanza. Anna Benedettini, all’85° si incarica della battuta di un piazzato situato tra i 35 e i 40 metri, spostato sulla sinistra fronte attacco: un destro violentissimo che si abbassa giusto un istante prima di incontrare la traversa, tagliando completamente fuori Grigore ed insaccandosi alle sue spalle. Una prodezza strepitosa, del capitano, adeguatamente celebrata dal pubblico. Anche se il risultato finale non fa felici le ragazze di casa, prosegue la loro crescita in un percorso appena iniziato.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: