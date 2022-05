Si è chiusa con una doppia sconfitta in tre giorni l'impegno della Nazionale Under 17 di San Marino, di scena ad Acquaviva contro il Montenegro Under 18 per due amichevoli. Nella partita di domenica i ragazzi allenati da Draskovic si sono imposti per 3-0 mentre questa mattina i montenegrini hanno vinto 2-0 grazie alla doppietta di Krivokapic, a segno anche nel primo match. Nel complesso, però, due buone prestazioni da parte dei biancazzurrini del CT Loris Bonesso.