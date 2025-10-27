UNDER 17

Nazionale U17 in Slovacchia: i 20 convocati dal CT Bonesso

La Nazionale Under 17 di San Marino è in Slovacchia per le qualificazioni agli Europei di categoria. Il primo match è fissato per martedì alle 17 contro la Svizzera, mentre venerdì è in programma la sfida ai padroni di casa della Slovacchia sempre alle 17. Ultimo impegno lunedì 3 novembre alle 12 contro la Bulgaria.

Questi sono i venti calciatori convocati dal CT Alessandro Loris Bonesso:

Portieri

Nicholas Bucci
Ryan Michelotti

Difensori

Daniele Balsimelli
Mattia Berardi
Edoardo Pala
Diego Prendi
Matteo Sammaritani
Michele Stefani
Filippo Terni
Alberto Valentini
Elia Zavoli

Centrocampisti

Francesco Bucchi
Teo Cervellini
Alessandro Ciacci
Francesco Mazza
Francesco Monaldi
Giacomo Montali
Samuele Muccioli

Attaccanti

Achille Montebelli
Federico Raschi

