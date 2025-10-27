UNDER 17 Nazionale U17 in Slovacchia: i 20 convocati dal CT Bonesso

Nazionale U17 in Slovacchia: i 20 convocati dal CT Bonesso.

La Nazionale Under 17 di San Marino è in Slovacchia per le qualificazioni agli Europei di categoria. Il primo match è fissato per martedì alle 17 contro la Svizzera, mentre venerdì è in programma la sfida ai padroni di casa della Slovacchia sempre alle 17. Ultimo impegno lunedì 3 novembre alle 12 contro la Bulgaria.

Questi sono i venti calciatori convocati dal CT Alessandro Loris Bonesso:

Portieri

Nicholas Bucci

Ryan Michelotti

Difensori

Daniele Balsimelli

Mattia Berardi

Edoardo Pala

Diego Prendi

Matteo Sammaritani

Michele Stefani

Filippo Terni

Alberto Valentini

Elia Zavoli

Centrocampisti

Francesco Bucchi

Teo Cervellini

Alessandro Ciacci

Francesco Mazza

Francesco Monaldi

Giacomo Montali

Samuele Muccioli

Attaccanti

Achille Montebelli

Federico Raschi



I più letti della settimana: