Nazionale, ufficializzata l'amichevole con Andorra il prossimo 31 marzo

Calcio d'inizio al San Marino Stadium alle ore 18. Per quanto riguarda il sorteggio di Nations, San Marino è stata inserita in quarta fascia

12 feb 2026
@FSGC/MoratCardona
@FSGC/MoratCardona

Questo pomeriggio – ore 18, a Bruxelles – la Nazionale di San Marino conoscerà il proprio destino per quanto riguarda la Nations League, con i Titani inseriti per la prima volta in Lega C dopo la storica promozione ottenuta nel 2024. Intanto è stata ufficializzata la prima delle due amichevoli di marzo: i ragazzi del CT Roberto Cevoli affronteranno Andorra il prossimo 31 marzo al San Marino Stadium con calcio d'inizio alle ore 18. È il quinto precedente tra le due selezioni, il terzo in amichevole.

Per quanto riguarda il sorteggio di Nations, San Marino è stata inserita in quarta fascia. Queste le fasce della Lega C:
Fascia 1: Islanda, Albania, Montenegro, Kazakistan
Fascia 2: Finlandia, Slovacchia, Bulgaria, Armenia
Fascia 3: Bielorussia, Isole Faroe, Cipro, Estonia
Fascia 4: Lettonia o Gibilterra, Lussemburgo o Malta, Moldavia, San Marino




