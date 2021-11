Nazionale: un positivo nel gruppo squadra

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio comunica una riscontrata positività all'interno del gruppo squadra della Nazionale di San Marino, prossima alla partenza per Budapest dove affronterà l'Ungheria nel penultimo impegno di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Immediatamente avviato l'iter del caso, con il coinvolgimento delle autorità sanitarie. Disposta una nuova serie di accertamenti per i membri della delegazione sammarinese che domani partirà per Budapest. Giocatori e staff della Nazionale andranno preventivamente in ritiro questa sera, le convocazioni ufficiali saranno comunicate domani.