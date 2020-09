FIFA Nazionale: una discesa senza fine La squadra di Franco Varrella scivola all'ultimo posto del ranking Fifa

Quello che doveva essere il nuovo progetto tecnico del calcio sammarinese, è clamorosamente naufragato di fronte alla nuova classifica della FIFA. La Nazionale Sammarinese di calcio è scivolata all'ultimo posto del ranking mondiale. Le ultime due sconfitte in Nations League, prima con Gibilterra e poi con il Liechtenstein, hanno fatto perdere altro terreno ai bianco-azzurri che ora si ritrovano nella posizione più scomoda, la numero 210 del calcio mondiale, dietro anche ad Anguilla, le Isole Vergini e lo Sri Lanka.

L'ultimo risultato utile dei bianco-azzurri risale al 15 novembre del 2014, quando la Nazionale di Pierangelo Manzaroli pareggiò per 0 a 0 con l'Estonia, in una gara delle qualificazioni Europee. Poi 38 sconfitte consecutive, con 149 gol subiti e solo 4 quelli realizzati. Numeri da brividi, in senso negativo, per un calcio sammarinese che mostra evidenti lacune dal punto di vista tecnico. I nuovi vertici federali si erano affidati a Massimo Bonini che prima ha scelto Varrella e poi se n'è andato sbattendo la porta. Varrella invece è rimasto, per completare un percorso che non ha dato i frutti sperati e che si concluderà con le prossime due partite di Nations League. Inevitabile guardare al futuro e ad un progetto del quale si conosce poco o nulla. La Nazionale passerà nelle mani di Fabrizio Costantini mentre l'Under 21 dovrebbe essere affidata a Matteo Cecchetti. Probabilmente le scelte migliori per ritrovare quella sammarinesità, tanto cara all'ex presidente Giorgio Crescentini. Quel senso di appartenenza che dovrebbe rappresentare un motivo d'orgoglio e una peculiarità per chi ogni volta indossa la maglia della Nazionale



