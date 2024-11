Nazionale, una vittoria significherebbe promozione in Lega C

Nel Servizio l'intervista Nicola Nanni attaccante San Marino

Il CT Roberto Cevoli deve sciogliere ancora qualche dubbio per quanto riguarda la formazione, potrebbero esserci novità soprattutto nel reparto arretrato che potrebbe variare molto rispetto all’incontro pareggiato con Gibilterra. Trio d’attacco confermato con Contadini e Filippo Berardi a supporto dell’unica punta Nicola Nanni.

Rifinitura al Rheinpark Stadion di Vaduz, capitale del Liechtenstein, dove questa sera ore 20.45 davanti a circa mille spettatori, la Nazionale del Titano affronterà la selezione di casa nella partita che determinerà le sorti delle tre iscritte al Gruppo D2 di UEFA Nations League. Gibilterra, nella peggiore delle ipotesi chiuderà al secondo posto; il Liechtenstein non può ambire a più della piazza d’onore per evitare di chiudere in ultima posizione.

San Marino, attualmente al secondo posto, ha davanti a sé uno spartiacque: vincere per la promozione in Lega C, pareggiare per centrare i play-off, una sconfitta significherebbe chiudere in coda nonostante i quattro punti sin qui raccolti. Arbitra il francese Pignard. Diretta su San Marino RTV (831 digitale terrestre, 520 Sky, 93 Tivùsat, sanmarinortv.sm).

