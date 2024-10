La Bosnia ha battuto San Marino con il punteggio di 5-0 nella gara d'esordio del Torneo di Sviluppo della UEFA under 15 in corso in Albania. Per la Bosnia tripletta di Miloš Bajić e una rete a testa per Svetozar Milijević e Muhamed Dreca. La squadra guidata dal ct Dario Vanni tornerà in campo il 25 ottobre contro i padroni di casa dell'Albania. Nel girone anche le Far Oer.