TORNEO SVILUPPO UEFA Nazionale Under 15: netta vittoria dell'Albania contro San Marino

Nazionale Under 15: netta vittoria dell'Albania contro San Marino.

La nazionale di San Marino under 15 cede 9-1 contro i pari età dell'Albania nella seconda partita del torneo di sviluppo della UEFA. La squadra del ct Dario Vanni tornerà in campo per l'ultimo impegno lunedì contro le FarOer.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: