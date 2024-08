Nazionale Under 16 bene nel primo test con Gibilterra

Velocità di circolazione della palla, scambi brevi e una volontà di aggredire partita e avversari. C’è tutto questo nella prima delle due amichevoli (non ufficiali) che hanno visto e vedranno la Nazionale Under 16 di San Marino sfidare i pari età di Gibilterra.

I ragazzi di Bonesso hanno dominato. Ed il 5-1 finale è lo specchio fedele di una prova quasi senza sbavature. E che i giovani Titani abbiano fame lo si capisce prestissimo. Su un errato disimpegno della difesa ospite Federico Raschi deposita a porta vuota dopo meno di 60’’ di partita.

Al 12’ Ciacci costringe Johnson Laoudy ad un intervento su punizione. Ne nasce un angolo battuto nella zona di Stefani, che fa la sponda per Bucchi: il numero 8 si allunga e corregge in rete. I Titani arrotondano nella parte finale di frazione ancora con Raschi.

Si riparte senza novità di formazione in casa sammarinese. Dal dischetto si presenta Poggio, che spiazza Bucci.

Il gol subìto non spezza la concentrazione e neppure la gara dei Titani, che al 57’ tornano a rete con Raschi che non sbaglia a porta vuota, coronando con una tripletta la sua ottima prestazione.

Maiani al 4’ di recupero dosa l’assist per la fuga in profondità di Gritti per il 5-1. Il secondo round è in programma mercoledì ad Acquaviva.