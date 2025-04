Nazionale Under 16: i 20 convocati per il Torneo di Sviluppo UEFA

Il Commissario Tecnico della Nazionale Under 16 Loris Alessandro Bonesso ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per il Torneo di Sviluppo UEFA in programma in Albania dal 19 al 25 aprile. Debutto dei biancazzurrini domenica 20 alle 11.30 con il Kosovo. Le altre due sfide martedì 22 alle 15 contro i padroni di casa dell'Albania e venerdì 25 contro Andorra alle ore 11.30.

Questi i 20 convocati:

Portieri – Nicholas Bucci, Gioele Sami

Difensori – Daniele Balsimelli, Lorenzo Battazza, Edoardo Pala, Matteo Sammaritani, Michele Stefani, Filippo Terni, Alberto Valentini, Elia Zavoli

Centrocampisti – Francesco Bucchi, Teo Cervellini, Alessandro Ciacci, Kevin Cika, Francesco Monaldi, Giacomo Montali, Samuele Muccioli

Attaccanti – Francesco Aureli, Achille Montebelli, Federico Raschi