La nazionale di San Marino under 16 femminile ha perso 4-0 nella prima delle due amichevoli in programma al Buftea National Football Center di Bucarest. La squadra guidata dal ct Giacomo Piva ha subito due reti nel primo tempo con Nicolae su rigore e Colibaba. Nella ripresa le altre due reti di Cândea e Banciu. Lunedì è in programma la seconda amichevole alle 12:00 locali (le 11:00 a San Marino).