Nazionale Under 21 a caccia del gol "perduto" contro l'Ungheria

Dare continuità alla bella prova contro i campioni in carica della Germania. Ha un obiettivo ben preciso la Nazionale Under 21 che, dopo il 6-0 dell'esordio con i tedeschi, si prepara ad un'altra sfida casalinga contro l'Ungheria. Anche la selezione magiara non è partita al meglio, sconfitta 2-1 da Israele tra le mura amiche. L'impegno è sicuramente ostico per la banda di Fabrizio Costantini che, però, è in fiducia dopo quello fatto vedere solo qualche giorno fa al “San Marino Stadium” con un passivo tutto sommato accettabile – il migliore considerando gli altri precedenti con la Germania – e personalità nel cercare di ripartire e far male ad avversari tecnicamente e qualitativamente superiori.

Dal possibile rigore non fischiato su Pancotti ai centimetri che hanno negato a Franciosi un centro storico. Quel gol che, per i biancazzurrini, manca addirittura da novembre 2017 quando Alessandro D'Addario gonfiò la rete in Repubblica Ceca e che, nei successivi bienni, non è più arrivato per imprecisione o sfortuna. Un gol che l'Under 21 meriterebbe a pieno e che cercherà di ritrovare già questa sera, come spiegato dal difensore del Domagnano Simone Nanni. Calcio d'inizio alle ore 20.30, sfida con l'Ungheria che verrà trasmessa in diretta su San Marino RTV Sport, canale 93 del digitale terrestre.

Nel servizio l'intervista a Simone Nanni, difensore San Marino Under 21