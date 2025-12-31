Nazionale Under 21: un 2025 complicato ma con tanti spunti positivi

Una nazionale giovane e che – come normale che sia – ha pagato un po' di inesperienza. Il 2025 dell'Under 21 di San Marino si chiude con nessun risultato positivo e nessun gol all'attivo, ma diversi spunti dai quali ripartire in vista degli impegni del prossimo anno, già da marzo contro la Finlandia. Scandinavi che sono stati quelli che hanno inaugurato il nuovo biennio, con un pesante 7-0 nel primo match delle qualificazioni agli Europei di categoria. Errori talvolta anche banali, immediatamente analizzati dal Commissario Tecnico Matteo Cecchetti e dal suo staff. Soluzioni messe in pratica già qualche giorno più tardi nello 0-2 dello Stadium contro la Romania: oltre alle super parate di Jacopo Casadei – tra le note più liete di questa Under 21 – c'è stata anche la voglia di soffrire e mettersi a disposizione del compagno.

Doti apprezzate e ripetute nell'amichevole di ottobre contro l'Albania, prima di subire un altro 7-0 lontano dalle mura amiche contro il Kosovo. Risultato ribadito a novembre, anche se di fronte i biancazzurrini si sono ritrovata una delle selezioni più forti al mondo, nel calcio giovanile e non solo: la Spagna degli “italiani” Iker Bravo, Jacobo Ramon, Jesus Rodriguez e della stellina del Real Madrid Gonzalo Garcia. A Lugo è stato ancora 7-0 ma la prestazione dell'Under 21 è stata di alto livello, testimoniato da un primo tempo chiuso solo sul 2-0. Anno solare terminato con l'appuntamento casalingo contro Cipro: 0-5 che porta il computo di San Marino al giro di boa – nei freddi numeri – con 0 punti, 0 gol fatti e 28 subiti. Ma è una nazionale che gioca sotto età rispetto agli avversari, che schierano dei 2004 in campo mentre molto spesso Cecchetti si è presentato con diversi 2006, 2007 – e anche più “piccoli” in campo. Partite che sono servite ai ragazzi per farsi le ossa, in un calcio già da “grandi”. Come detto si ripartirà da Finlandia (in casa) e Romania (fuori) nel nuovo anno, prima di chiudere a settembre con Kosovo e Spagna – entrambe allo Stadium - e ad ottobre in trasferta contro Cipro.







