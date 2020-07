NATIONS LEAGUE Nazionale, Varrella: "Avversari non alla nostra portata, ma un po' più vicini" Torna in campo la Nazionale Sammarinese a settembre le sfide contro Gibilterra e Liechtenstein.

Fissata per l'11 novembre la seconda amichevole internazionale per i biancoazzurri di Franco Varrella. Dopo la Slovenia, il 7 ottobre, San Marino ospiterà allo Stadium la Lettonia l'11 novembre. Due amichevoli che dividono gli impegni contro Liechtenstein e Gibilterra nella Nations League. La Lettonia rievoca lo storico pareggio per 1-1 del 2001 e comunque una serie di buone prestazioni. Tra le quali anche due ko casalinghi di misura. La Nazionale è tornata in campo lo ha fatto dopo il lungo periodo di chiusura imposta dal Covid-19. Tra le novità del gruppo a disposizione di Franco Varrella, il portiere Alex Stimac e il difensore Dante Carlos Rossi. Contro Gibilterra, il primo impegno ufficiale della nuova Nations League il prossimo 5 settembre in trasferta.

Nel video l'intervista con Franco Varrella (CT San Marino)



