NAZIONALE Nazionale, Varrella: "Berardi è una grande perdita"

L'esordio della Nazionale Under 21 di Fabrizio Costantini sarà il prossimo 2 settembre contro la Germania al San Marino Stadium. Si gioca alle ore 19 mentre, nello stesso giorno ma alle 20.45, è in programma Andorra-San Marino con la Nazionale Maggiore che tornerà protagonista nelle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Per il CT Franco Varrella e i suoi ragazzi la grande opportunità di ottenere un risultato storico dopo i progressi fatti vedere in Nations League, nelle prime partite delle qualificazioni e nelle ultime amichevoli ufficiali culminate con il gol di David Tomassini in Kosovo.

Varrella dovrà però rinunciare al giocatore di maggior classe Filippo Berardi, operato con successo dopo la rottura del legamento crociato anteriore sinistro in allenamento con l'Ancona Matelica. Domani mattina la Nazionale sarà di scena allo stadio “Benelli” per un test amichevole contro la Vis Pesaro: calcio d'inizio alle 10.30.

Nel video l'intervista a Franco Varrella, CT San Marino

