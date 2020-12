Nazionali: Europeo U17 annullato, l’U19 di futsal rinviato al prossimo anno

Annullato l’Europeo Under 17 che si sarebbe dovuto disputare a marzo. Si andrà perciò direttamente alla prossima edizione del torneo, che vedrà la Nazionale di San Marino disputare il mini girone di qualificazione con Romania, Russia e Germania, come stabilito dal recente sorteggio. Date e location restano da definire.





Confermato invece l’Europeo Under 19 nell’edizione 2021. I tredici mini tornei di qualificazione si disputeranno all’inizio della prossima primavera. La Nazionale di San Marino sarà impegnata con Olanda, Serbia e Armenia. Infine la Nazionale Under 19 di futsal, che da programma originale sarebbe dovuta scendere in campo tra gennaio e febbraio 2021 per le qualificazioni europee. In questo caso la soluzione adottata dalla Uefa è stata quella di un rinvio: i giovani Titani del calcio a 5 vivranno la loro seconda avventura ufficiale (dopo quella casalinga del 2019) all’interno della stagione 2021-2022, presumibilmente a gennaio 2022.